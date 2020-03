En un año abre SO Sotogrande, el único hotel 5 estrellas de la comarca

El Hotel Almenara da paso desde hoy al SO/Sotogrande con el acto simbólico de la primera piedra del que será el único hotel de cinco estrellas del Campo de Gibraltar, ubicado en San Roque. El alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix; junto a responsables de Sotogrande SA y Accor, han asistido junto a otras autoridades y personalidades al acto, comprobando en varios paneles cómo será el nuevo hotel.

El hotel Almenara, que actualmente se encuentra en proceso de renovación, reabrirá en la primavera de 2021 bajo la marca SO/ Hotels & Resorts renombrado como SO/ Sotogrande. Con una inversión de unos 5 millones de euros, el establecimiento contará con cinco estrellas y verá un incremento su número de habitaciones.

El nuevo hotel contará con 151 habitaciones, 24 de ellas suites, y la rehabilitación se basará en profundas mejoras en la Casa Club y el spa, entre otras dependencias, así como de las habitaciones y servicios al cliente.

Los huéspedes del hotel podrán elegir entre cinco piscinas, nueve espacios de restauración, más de 2.000 metros cuadrados de spa y gimnasio y casi 1.000 metros cuadrados de espacio para conferencias y reuniones, que incluyen un auditorio al aire libre.

El hotel será gestionado por la marca de lujo y estilo de vida de Accor, SO/ Hotels & Resorts, que firmó con Sotogrande SA un acuerdo de gestión para abrir la primera propiedad SO/ en España en España.

En el acto de inauguración, el alcalde se mostró “agradecido por la inversión de algo más de 40 millones de euros, según los técnicos, para contar con el primer hotel de 5 estrellas en el Campo de Gibraltar”.

Por ello, dio la bienvenida “al municipio de San Roque, al municipio de la inversión segura, de la inversión fija y rentable y donde todos los proyectos que apuestan por San Roque al final obtiene la rentabilidad y beneficio que esperan”.

Agradeció a Sotogrande, S.A. y al fondo de inversión Orion por apostar por Sotogrande desde hace seis años: “gracias por llevar invertido más de 50 millones de euros en distintas actuaciones que todos más o menos conocemos, como The Beach y de algunas de las viviendas dentro del espacio de La Reserva, que se sigue promoviendo ahora, y gracias por apostar nuevamente con estos 40 millones de euros para contar con ese nuevo hotel de 5 estrellas en San Roque”.

Se refirió a la tranquilidad de los 80 empleados que forman parte del ERTE, que van a volver en la Semana Santa del 2021

Sobre el hotel de 151 habitaciones, destacó que “con las distintas actuaciones van a hacer de referente en otros muchos aspectos de un hotel de 5 estrellas, como es un spa o ese patio que está inspirado en los patios de La Alhambra”.

“Desde el Ayuntamiento de San Roque queremos asegurar al grupo de inversión que van a contar con el apoyo institucional para que los proyectos que nos presenten sean acordes a nuestro PGOU, al desarrollo sostenible y al cuidado y mimo que le hemos dado las distintas corporaciones a todo el municipio de San Roque, y en especial a la urbanización de Sotogrande, para que siga siendo un motor económico y generador de empleo, que es lo que todos los responsables políticos queremos”.

En este capítulo de responsables políticos quiso agradecer “la predisposición del vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Marín, de la delegada del Gobierno de España, Sandra García, que confirmaron su asistencia y nos querían acompañar respaldando esta iniciativa en este día tan especial para Sotogrande y para el fondo de inversión Orion, pero desgraciadamente el escenario en el que vivimos hoy del coronavirus, han hecho imposible su presencia aquí por responsabilidad”.

Recordó el alcalde que “en la Semana Santa del 21, en la apertura de este nuevo hotel 5 Estrellas, al igual que me he acordado de los 80 miembros del ERTE, también me confirman que el nuevo hotel con esas 5 Estrellas y los servicios que va a poner en marcha, va a requerir de más 200 puestos de trabajo”.

“Esto significa, y es lo más relevante para mi, que son 80 empleos que continúan y que se fortalecen con esta iniciativa, y 120 empleos más que se suman, que vienen a ofrecer actividades económicas y empleo a un municipio que desgraciadamente cuenta con un alto número de desempleados, y que por tanto esta iniciativa va a contar con nuestro apoyo”.

Por su parte, Roberto Roca, consejero delegado de Sotogrande, S.A., hizo una presentación de la reforma del hotel, básicamente “la reforma de la casa principal”.

Comentó que “el edificio de habituaciones donde está el spa se tira y en esa zona nueva habrá una cascada de piscinas y detrás, donde está la entrada actual del hote,l se construirá una especie de pabellón que será la entrada principal, que despacha por diferentes caminos a las habitaciones y a las diferentes zonas del hotel y a la Casa Club. Ésta, que hoy en día está más o menos integrada en el edificio, se construye un nuevo edificio abajo”.

Desveló que “estamos también reformando todo el campo de golf de 27 hoyos y eso todo representa un hotel nuevo que va a terminar con 151 habitaciones, 9 bares y restaurantes y 5 piscinas, de las que 4 son nuevas, ya que se mantiene la grande existente”.

Roca aseguró que “es un proyecto que va a dar un toque de modernidad, desde el punto de vista arquitectónico como de decoración y de ambiente”, al Hotel.

Explicó que “el hotel So Sotogrande es una marca nueva del grupo Accor de muy alto nivel, de 5 estrellas, un poco innovador en su concepto, que encaja muy bien con todo lo que estamos haciendo en Sotogrande y La Reserva con anterioridad, con el Beach y las inversiones en las diferentes instalaciones”.

Por último, el vicepresidente regional de operaciones, Xavier Rugeroni, indicó que estaban encantados “de participar en este proyecto, porque para nosotros supone una oportunidad de crecer y de continuar poniendo esta marca sobre todo en Europa”.

Explicó que Accor “tiene aproximadamente 5.000 hoteles en todo el mundo, en 51 países de ellos 3.000 en Europa, y de las 28 marcas, 5 son de lujo y en esa marcas de lujo tenemos Ruffles, Fairmont, (uno de ellos uno de los hoteles clave de Barcelona), Sofitel, Orient Express y SO. Por eso estar con esa última marca aquí es una oportunidad única para hacerla crecer en Europa”.

“So tiene hoy en día un total de 18 hoteles, de los cuales 9 están abiertos y otros 9 se están abriendo. Los proyectos inmediatos son París, con 2 So Hoteles, y Cascais, en Lisboa. Por tanto es una marca joven que está creciendo y que es un poco rebelde en el buen sentido”.

En este sentido, Rugeroni apuntó que “SO es una marca que sale un poco de los hoteles estándar de hoy en día, y que traen energía, pasión y muchas cosas diferentes a lo hecho con anterioridad en hostelería”.

“Abriremos con un poco de suerte en primavera de 202, y tendremos evidentemente muchas sorpresas que dar, porque es un hotel que va a ser diferente a los otros y va a participar completamente en la vida de Sotogrande, no solo en términos de hostelería y restaurante, sino también de deporte, sea vela, sea golf, sea el mundo del caballo”.

