En Tarifa buscan la colaboración para la esterilización de mascarillas

En coordinación con una clínica dental, el Ayuntamiento facilita el tratamiento específico de mascarillas realizadas de manera doméstica.

La Clínica Dental Beardo de Tarifa ha puesto al servicio de la causa común su equipamiento especializado en esterilización. El Ayuntamiento de Tarifa ha coordinado con la empresa el tratamiento de más de un centenar de mascarillas realizadas por vecinas de la entidad local de la Zarzuela. Como pauta obligatoria y ante las diferentes iniciativas sociales, se recuerda la necesidad de esterilizar de manera efectiva de las mascarillas domésticas ante de hacerlas llegar a colectivos, o ciudadanía en general. La coordinación iniciada con la Clínica Beardo quiere brindar esa posibilidad.

Como ejemplo de la primera colaboración sustanciada ya con la clínica dental está el caso de un grupo de vecinas de la Zarzuela, entre ellas varias costureras que han elaborado más de 170 mascarillas entregadas a las autoridades locales.

Antes de su distribución y uso, la Clínica Beardo ha ofrecido al Ayuntamiento local su colaboración para esterilizar, con todas las garantías, las mascarillas confeccionadas de manera doméstica. En la clínica, equipada con una máquina autoclave se ha garantizado la esterilización y desinfección de cada pieza antes de su reparto. Es un procedimiento necesario y obligado antes del uso de este tipo de piezas elaboradas de manera doméstica, voluntaria y altruista, en un entorno no industrial.

Desde el Ayuntamiento local se insiste en la obligatoriedad de la esterilización, dadas las múltiples iniciativas ciudadanas que han surgido en Tarifa para realizar mascarillas en casa y ofrecerlas a diferentes colectivos. Como paso previo hay que esterilizarla, algo en lo que ya viene colaborando la Clínica Beardo. En este sentido, quienes quieran realizar este tipo de ofrecimiento y no tengan medios para la esterilización pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Tarifa, en el teléfono habilitado por la OAC ( 956 68 53 27/ 678 90 27 85) que se encargará de darle curso.

Por otro lado, técnicos municipales en Prevención de Riesgos recuerdan que no es necesario el uso de las mascarillas entre la población sana, no infectada. Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de COVID-19 o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica.

Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan las personas que están enfermas. Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario en cada caso. Un uso inadecuado de mascarillas puede contribuir a un desabastecimiento de las mismas en aquellas situaciones para las que están indicadas.

En todo caso, se insiste en la importancia de la higiene continua de mano y el mantenimiento de la distancia social como pautas destacadas en la prevención. El uso de mascarillas sí está indicado en entornos y espacios sanitarios, cargados de aerosoles, y entre la población de riesgo e infectada.

Recuerda que el virus no se mueve sólo. Lo movemos nosotros, con nuestros desplazamientos. Por eso #QuédateEnCasa.

