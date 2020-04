El Partido Popular de Algeciras en contra del cierre de los Centros de Educación Especial

Ante las noticias aparecidas este mediodía en varios medios de comunicación, el Partido Popular de Algeciras, a través de su Presidente local, José Ignacio Landaluce y la Vicesecretaria local de Educación, Laura Ruiz, ha dado un paso adelante mostrando su total oposición a la que ya se conoce como “Ley Celaá”, la nueva Ley de Educación, que pretende impulsar el Gobierno de la nación y cuyo resultado final sería la desaparición progresiva de los Centros de Educación Especial.

El Partido Popular algecireño no sale de su asombro, al ver cómo los partidos que están al frente del gobierno de España, han querido aprovechar el estado de alarma en el que el país se encuentra inmerso para impulsar y acelerar una Ley que no ha sido en absoluto consultada ni consensuada con los padres, ni con la comunidad educativa.

Pensamos que han visto el momento más adecuado para evitar a toda costa que los afectados se puedan manifestar en contra de esta Ley, algo que consideramos totalmente oportunista y nos atrevemos a calificar como despropósito absoluto y demostración de una falta total de empatía y sensibilidad hacia unos ciudadanos que necesitan unas atenciones especiales muy específicas, y que se verían abandonados a su suerte.

No nos vale como excusa la respuesta de la ministra de Educación, que explica que “se dotarían al resto de colegios de todos los medios necesarios y personal cualificado para atender a estos alumnos”, y no nos vale porque, como bien dice el refrán, para muestra un botón; han sido muchos años de lucha para conseguir la figura de un sanitario en el colegio algecireño de Educación Especial Virgen de la Esperanza, que hoy día cuenta con más de 100 alumnos y alumnas con diferentes patologías, que necesitan una atención muy especializada, y que durante muchísimos años han sido los propios profesores del centro, en un acto de buena fe y de muchísima valentía, los que, desamparados por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, han tenido que atender a estos alumnos, cada vez que han sufrido una crisis epiléptica, una subida de glucosa, una parada cardio respiratoria, o cualquier otra situación, en la que se han visto envueltos en muchísimas ocasiones. Muchas han sido las veces que los padres del Virgen de la Esperanza se han manifestado solicitando para el centro la figura de un sanitario, antes de que hubiese que lamentar una desgracia; igual que no se quedan atrás las ocasiones en que se han manifestado por el lamentable estado de la estructura del colegio, que, desde su construcción e inauguración hace menos de diez años, presenta graves deficiencias que jamás han encontrado un mínimo de sensibilidad para su arreglo con el gobierno socialista de la Junta.

Ahora es el gobierno de la nación, de las mismas siglas políticas curiosamente que el anterior gobierno de Andalucía, quien da un paso adelante en contra de los derechos de estos alumnos y sus familias, aprovechando que el país se encuentra en medio de un caos total, con una crisis sanitaria, económica, política y social sin precedentes, para intentar “colar” un avance en la elaboración de esta Ley y amordazar a los padres de los afectados.

No lo vamos a dejar de luchar, ha afirmado el Partido Popular algecireño, estuvimos, estamos y estaremos siempre al lado de los padres de niños y niñas con necesidades educativas especiales, y no los vamos a dejar de la mano bajo ningún concepto; quien anunció que llevará al Parlamento a la mayor brevedad posible esta cuestión, para “desenmascarar de una vez por todas” a un gobierno que ha demostrado una vez más, no tener ni una pizca de sensibilidad, no importarle la educación, y lejos de dotar de más medios, recursos y personal sanitario a todos los colegios de educación especial, pretende echar el cierre a los mismos.

