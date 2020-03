El Hospital de La Línea desmiente que un anciano de Alcalá del Valle haya tenido problemas con el Covid-19

Desde la Plataforma, tras recibir varias llamadas de histeria con evidente miedo en la gente y tras ver el efecto negativo que produce en nuestra población esta nota de alerta asustando innecesariamente a la gente y hasta al propio personal del hospital no sanitario que desconozca la verdadera situación, nos hemos puesto en contacto con cargos del SAS y efectivamente se trata de una noticia de alerta anónima, tergiversada e infundada, que desconoce acerca del traslado que menciona y cuyo objetivo es contrario al principio sanitario público de atender a todos los enfermos de España por igual en función a su urgencia y prioridad y trata de asustar diciendo que el abuelito era un afectado COVID-19 positivo, que los protocolos no llevan a cabo con estas personas trasladadas, con riesgo de contagiarse todo el personal y que en 5 días todos los médicos de urgencias iban a estar contagiados dando un toque a la población de eres nos vais a quedar sin personal que nos atienda.

La realidad es diferente y tranquilizadora según nos informan;

Efectivamente está mañana fue ingresada una abuelita (no abuelito) con una afección respiratoria de origen cuando estaba en la residencia (no como dice la nota «positivo») y fue tratada como cualquier enferma mayor con esa afección, está en planta y se le están haciendo pruebas y nada más, todo con toda normalidad.

Nos desmintió la nota, que ya se sabrá la procedencia e interés en esa alarma infundada y nos añadió:

UCI está vacía de enfermos.

URGENCIAS está prácticamente vacía de usuarios y enfermos.

EL HOSPITAL DE LA LÍNEA ESTÁ PREPARADO PARA LO PEOR que se pueda esperar con subida normal del pico de afectados.

EL HOSPITAL dispone de camas y personal para atender la demanda que pueda general un aumento en nuestra zona que no sea tampoco algo desorbitado para lo que habría que recurrir a otras medidas..

Lo que transmitimos para que por favor nadie se deje llevar por videos, audios o mensajes que no sean de origen fiable ni reenvíe para asustar a otras personas.

Rogamos se esté siempre atentos a las comunicaciones sanitarias oficiales o las que merezcan credibilidad y medios de comunicación no sensacionalistas.

