El Gobierno de Gibraltar da más detalles del caso confirmado de Coronavirus

Declaraciones del Gobierno sobre el COVID-19

Durante la jornada de hoy, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) ha confirmado que se ha identificado a una persona en Gibraltar portadora del nuevo coronavirus que causa el COVID-19. Esta persona y su pareja (que no presentaba síntomas) son una pareja joven. A su regreso del norte de Italia, ni la persona ni su pareja mostraban ningún síntoma de COVID-19.

Resulta importante señalar que la persona que se ha confirmado como portadora del virus no se encontraba en la categoría de individuos que la Agencia Inglesa de Salud Pública (Public Health England) recomendaba examinar. La pareja volvió a Gibraltar desde el norte de Italia antes de la fecha en la que Agencia Inglesa de Salud Pública recomendó la relevancia de realizar controles a las personas procedentes de dicha zona. La persona fue examinada como medida de precaución cuando comenzó a mostrar síntomas. Esto demuestra la eficiencia de la preparación de los profesionales sanitarios de Gibraltar y las medidas de precaución extraordinarias adoptadas en Gibraltar, por encima de las recomendaciones mínimas.

El Gobierno continúa siguiendo las guías y consejos de nuestros profesionales de Salud Pública. Nuestros consejos a nivel local siguen a grandes rasgos las mismas líneas que los del Reino Unido.

El Gobierno y todas las agencias relevantes se han estado preparando para este escenario durante las últimas semanas.

Se han establecido planes que actualmente están siendo implementados para adoptar todas las medidas necesarias y razonables orientadas a controlar la expansión del virus en la medida de lo posible.

A este respecto, a medida que el Gobierno valora sus opciones para aumentar el espacio social entre individuos, es posible que se adopte una decisión en los próximos días sobre la limitación de eventos públicos a gran escala como medida de precaución.

En relación con los colegios, la evidencia actual es que los niños no se ven particularmente afectados por el COVID-19, por lo que cerrar las escuelas tan solo serviría para aumentar la presión sobre la GHA y otros servicios públicos, dado que los niños necesitarían de atención en el hogar. La situación se valora de forma constante y por el momento se ha adoptado la decisión de mantener las escuelas abiertas. Esta decisión no tiene visos de cambiar.

El Gobierno es consciente de la preocupación expresada por varios miembros de la comunidad a raíz del interés en este virus por parte de los medios internacionales, pero desea resaltar el hecho de que este primer caso fue anunciado por la propia GHA a través de la oficina de comunicación del Gobierno. El Gobierno pide al público que obtenga información únicamente a través de fuentes oficiales. Al igual que se ha hecho hoy, cualquier otro caso será comunicado tan pronto como el Gobierno y la GHA puedan hacerlo. El Gobierno y la GHA mantendrán la transparencia en todo momento.

El Gobierno y la GHA creen firmemente que mantener a la comunidad bien informada es una de las mejores maneras de mantener la seguridad en Gibraltar. Por lo tanto, el Gobierno pide al público que evite especular en redes sociales y se mantengan informados mediante fuentes oficiales del Gobierno.

La Agencia de Salud Pública de Gibraltar (Public Health Gibraltar) mantiene el contacto directo con la Agencia Inglesa de Salud Pública, que a su vez informa a otros organismos europeos e internacionales. Las autoridades de Gibraltar también colaboran con los organismos públicos de salud españoles para asegurar la plena transparencia, comunicación, coordinación y cooperación frente a esta cuestión global.

El Director de la Agencia de Salud Pública, Sohail Bhatti, manifestó: “Hemos anticipado esta situación. Hemos estado esperando la llegada del virus a Gibraltar y hemos estado muy ocupados desarrollando planes para afrontar la situación. De hecho, hemos sido capaces de identificar el caso incluso aunque no encajaba con los criterios circulados por la Agencia Inglesa de Salud Pública, cuyos consejos estamos incorporando. Nuestro responsable de control de infecciones examinó al paciente ejerciendo una precaución extrema. Creo que esto demuestra que estamos trabajando muy duro para mantener la seguridad de nuestra comunidad. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que se están auto-aislando, lo cual resulta difícil, para proteger al resto de la comunidad de la posibilidad de una extensión más rápida del virus”.

El Ministro de Salud Pública, John Cortés, declaró: “La comunicación con la Agencia Inglesa de Salud Pública ha sido muy fluida. Además, también he estado en contacto con mis homólogos españoles. La presencia del virus en Gibraltar ha sido reportada a través de los canales adecuados de salud pública a nivel internacional y europeo. La coordinación y comunicación son muy importantes para poder cooperar adecuadamente y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que genera confianza y asegurará que nuestra comunidad pueda continuar operando con las mínimas alteraciones posibles”.

El Ministro Principal, Fabián Picardo, añadió: “La labor llevada a cabo por los miembros de la Agencia de Salud Pública y la GHA, junto con otras agencias relevantes del Gobierno, nos ha permitido estar plenamente preparados para este primer resultado positivo de COVID-19 en Gibraltar. Es importante reconocer los motivos para la preocupación, pero no debemos permitir que nadie exagere las circunstancias ante las que nos encontramos. Hemos sido los primeros en anunciar la noticia de la llegada del virus a Gibraltar a las pocas horas de haberse conocido el resultado de las pruebas y una vez que el paciente fue informado. Esto demuestra al público que no tenemos intención de ocultar ninguna información y que tanto nosotros como los medios establecidos a través de los cuales comunicamos nuestros mensajes, somos dignos de confianza como fuente fiable de información durante esta situación. El público no debe fiarse de la información procedente de canales no oficiales, cuya prioridad a menudo se orienta más hacia generar alarma para obtener notoriedad que proporcionar información fiable.

La GHA está preparando de manera adecuada las cuestiones que puedan surgir y se encuentra plenamente dispuesta para responder a la expansión del virus. Para evitar un aumento innecesario de la presión, debemos colaborar como comunidad para ralentizar la propagación del virus. También debemos ser muy conscientes de las categorías de pacientes con mayor riesgo para procurar evitar exponerles al virus en la medida de lo posible. Esto implica evitar el contacto innecesario con personas mayores o enfermas. Resulta importante seguir los consejos de los profesionales y no reaccionar ante las publicaciones alarmistas en medios sociales. Todos tenemos un papel que desempeñar a la hora de controlar la propagación del virus y lo que se solicita de cada persona no es excesivamente oneroso. Debemos lavarnos bien las manos con jabón durante el tiempo que se tarda en cantar “Cumpleaños Feliz” dos veces y tirar los pañuelos a la basura. Debemos taparnos la boca con la manga al toser y no expectorar sobre otras personas, superficies ni alimentos. Se trata de medidas de higiene básica que deberíamos respetar incluso cuando este virus haya pasado a ser un recuerdo distante. Nuestros profesionales de salud necesitan de nuestro apoyo en este momento.

Aunque aplicar estas medidas de higiene básica pueda parecer trivial, resultan enormemente importantes. Podemos hacer más por Gibraltar lavándonos las manos, tirando los pañuelos a la basura y no tosiendo en nuestras mangas que especulando en Facebook o Twitter. Sé que todo el pueblo de Gibraltar compartirá mi agradecimiento a los profesionales sanitarios y de salud pública, además de todas aquellas personas que se están auto-aislando, así como el deseo de una recuperación rápida y completa al paciente en cuestión”.

RECUERDE

El Gobierno tiene plena confianza en que Gibraltar se encuentra tan preparado como resulta posible para el impacto del virus.

El Gobierno continúa siguiendo las recomendaciones de nuestros profesionales de Salud Pública y la situación se encuentra bajo vigilancia constante.

Lo mejor que todas las personas pueden hacer para protegerse a sí mismas y sus seres queridos es lavarse las manos a fondo con agua y jabón durante al menos 20 segundos de forma regular. Por el momento, también es buena idea no darse la mano, abrazarse o besarse al saludar a compañeros de trabajo, amigos o familiares, especialmente aquellos con edades superiores a los 70 años. Sabemos que las personas mayores y con problemas de salud crónicos son las más vulnerables, de modo que todos debemos hacer lo posible para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.

Si no se siente bien, no acuda al Centro de Atención Primaria o al Hospital de St Bernard, dado que esto le expondrá a un riesgo mayor. Quédese en casa, evite el transporte público y llame al 111 lo antes posible para informar de sus síntomas.

Para casi el 90% de las personas, los síntomas serán muy leves y la mayoría de los que contraen el virus se recuperan por completo de manera rápida en sus hogares. El 99% de las personas se recuperará por completo. La prioridad en este momento es aumentar la distancia entre personas para procurar reducir la propagación en la medida de lo posible y tener un cuidado adicional con los amigos y familiares más mayores o vulnerables. Piénselo detenidamente antes de visitarles y considere la alternativa de llamarles por teléfono o video.

Consulten las fuentes oficiales para obtener consejos de salud, especialmente www.wuhan.gi.

• PROTEJA a sus seres queridos – llámeles en lugar de visitar

• LÁVESE las manos

• LLAME al 111 si no se siente bien

