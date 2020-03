El comité de empresa de Urbaser señala la difícil situación de la plantilla de jardines

Los trabajadores de Parques y Jardines tienen que cumplir su importante labor,

poco importa que el gobierno haya decretado Emergencia Nacional o que una

pandemia mundial este infectando a 1000 personas al día (por ahora) en nuestro

país ¡que las medianas estén floridas y recortadas! Poco importa que los

trabajadores no tengan los equipos de protección necesarios, que no haya

desinfectante, mascarillas, que no tengan donde defecar u orinar, ni que NO

estén formados para enfrentarse a la situación.

Que haya dos en cuarentena por que uno de ellos haya acudido a un curso en Madrid hace una semana del que no se informó al comité de empresa. Poco importa eso porque los pastos tienen que estar desbrozados. Poco importa que todos los trabajadores y trabajadoras sean conscientes de que sus familias están en cuarentena y que si el virus llega a sus casas, será por su culpa, que tienen que entrar y salir para trabajar y que los jardines de Algeciras se sigan viendo cuidados y bonitos durante la pandemia. Porque ahora resulta que los jardines son una prioridad nacional.

Los trabajadores y el comité de empresa han suplicado al ayuntamiento que les

ponga en servicios mínimos. Que nos dejen para regar lo imprescindible, para

las emergencias. Nos hemos comprometido a dar de nosotros el 200% cuando

todo pase y recuperar la belleza de los jardines de Algeciras. Hemos suplicado

que nos mande para casa. Que demuestren que les importamos algo nosotros o

nuestras familias. Porque estamos asustados y, aunque queremos trabajar,

aunque amamos nuestros jardines, amamos más a nuestras familias.

Y nos han dicho que no. Que los jardines son más importantes que todo eso.

Más que nuestras madres y padres y que nuestros hijos con problemas médicos

¿qué haremos si alguno de ellos se muere porque el ayuntamiento, el alcalde o

el concejal no han tenido el valor de elegir entre vidas humanas y jardines

floridos? Las muertes de nuestros familiares pesarán sobre sus conciencias.

Serán su carga y nuestras lágrimas hasta que también nosotros nos vayamos a

la tumba. Y si llega ese caso, que esperamos que no, lucharemos para que no

se olvide jamás.

Una buena gestión se distingue de una mala por tomar decisiones importantes y

humanas antes de que llegue el desastre. Queremos trabajar, pero no morir por

ello. Por eso, otra vez, esperamos que se nos escuche. Todos los sanitarios de

este país tienen un solo grito ¡Quédate en casa!

Queremos quedarnos en casa, señor alcalde, y no que se nos amenace con un

ERTE o con quitarnos el sueldo para seguir trabajando. Contamos con usted

para que rectifique este despropósito.

Comparte esto: Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp