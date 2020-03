El Ayuntamiento de San Roque seguirá promoviendo la realización de mascarillas, aunque las rechace el SAS

El Ayuntamiento seguirá promoviendo la realización de mascarillas, aunque las rechace la dirección del SAS.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha respondido hoy, lunes, a la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Isabel Paredes, quien le ha dicho que las mascarillas que están realizando personas voluntarias en San Roque “no están homologadas y no son necesarias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)”. Ante esta afirmación de la dirección política del (SAS), Ruiz Boix recuerda que tanto el material con el que están hechas como el diseño de estas mascarillas siguen las indicaciones de profesionales médicos, y que ya se han entregado 1.100 en el Hospital de La Línea, donde han pedido más.

Explica el regidor sanroqueño en su perfil de Facebook que la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes le ha comunicado por teléfono “que las mascarillas que se están realizando en los domicilios no están homologadas y no son necesarias en el SAS”. También le ha informado que el personal sanitario que precisa estos elementos de protección cuenta con ellos porque se los está suministrando la Junta, además de que hay otros sanitarios que no tienen que llevar mascarilla “porque sus tareas son otras”.

El alcalde reflexiona que, según las informaciones que aparecen en distintos medios de comunicación nacionales, existe una necesidad general de Equipos de Protección Individual (EPIs), y especialmente de mascarillas. Estas noticias, considera “a uno le hacen ver lo alejados de la realidad que están algun@s responsables políticos”.

Añade el primer edil que en la mañana de hoy, lunes, “ya tenemos más de 3.000 mascarillas realizadas en los domicilios, no homologadas pero sí hechas bajo recomendación de responsables del SAS que ahora no voy a desvelar, para no dañarles profesionalmente”. En este sentido, recuerda que si las mascarillas están hechas del material Tnt Polipropileno y cuentan con dos capas, no es por su capricho, sino porque así se señaló al Ayuntamiento desde el SAS. Al igual que también informó de que “antes de cualquier uso se deben esterilizar con un lavado siempre a una temperatura de 65 grados, y con productos de desinfección adecuados”.

Ruiz Boix ha indicado que “hoy hemos entregado 1.100 unidades en el Hospital de La Línea, donde nos han agradecido la aportación y nos han pedido más. Entiendo que ahora están en fase de esterilización. Y nos señalan que son necesarias, y que quieren más”, insiste.

Además, se han entregado otras 500 a distintos servicios municipales, como las residencias de mayores, el Servicio de Ayuda a Domicilio, las viviendas tuteladas y la Policía Local. Señala el alcalde que el Ayuntamiento no disponía anteriormente de este material en número suficiente, aunque se había pedido a distintas administraciones. “La Junta de Andalucía -apuntó- nos entregó 72 mascarillas el sábado por la mañana en Cádiz, si bien estableciendo que deben usarse sólo para atender a grandes dependientes nivel 3.

Asimismo, se han entregado otras 500 a la empresa comarcal Arcgisa, que las había solicitado para el servicio de recogida de residuos urbanos. Además, dos comercios privados, uno del sector alimentario y otro del sanitario, han pedido al Ayuntamiento que les proporcione mascarillas, ya que las necesitan para sus labores de carácter esencial durante el presente estado de alarma, pero no las encuentran en el mercado.

El alcalde concluye que, como la realización de esta tarea es voluntaria, si alguna persona que está realizando estas mascarillas desea abandonar su labor porque la dirección política del SAS no las considera útiles, puede hacerlo sin problemas y con el agradecimiento del Ayuntamiento por la labor realizada.

En cuanto a los voluntarios y voluntarias que quieran seguir realizando “más mascarillas elaboradas de forma doméstica y sin homologar, pero hechas bajo criterio y recomendaciones de profesionales médicos del SAS de La Línea, les anuncio que seguiremos. Y las entregaremos a aquellos sectores esenciales, no únicamente sanitarios, que nos las soliciten, así como las pondremos a disposición de las administraciones que tengan ámbito comarcal para su utilización preferente”.

“Nuestro reto -subraya Ruiz Boix- es aportar nuestro granito de arena en esta lucha conjunta contra el coronavirus, y no el debate político en un tema tan sensible. Si podemos sumar de esta forma o de cualquier otra, estamos a disposición de hacerlo. Tanto desde el Ayuntamiento de San Roque, como estoy convencido de ello, de la inmensa mayoría de sanroqueñas y de sanroqueños”.

“Estar de brazos cruzados en esta situación quizás sea lo más fácil, pero ése nunca ha sido mi estilo. He dicho”, concluye el alcalde de San Roque.

El Ayuntamiento ha editado un cartel en el que se pide a las personas que quieran participar que contacten con el teléfono 661 66 64 27. También se explica que el Ayuntamiento aporta el material necesario así como las instrucciones pertinentes para realizar las mascarillas, incluyendo los patrones de corte.

Una vez cortada la tela, hay que coserla a máquina y planchar. En las instrucciones, que cuentan con vídeos explicativos para facilitar la tarea, se incluyen también las medidas de higiene pertinentes.

A continuación, el Consistorio envia a personal para recoger en la puerta de cada voluntario las mascarillas ya terminadas para a continuación ser entregadas al Área Sanitaria, que se encarga de su esterilización. Este órgano administrativo decide qué uso podrá darse a este material en función de sus necesidades.

Comparte esto: Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp