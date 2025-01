Treffe die Mathematik-Königin: Eine Pionierin für Frauen in MINT

### Dr. Angela Tabiris inspirierende Reise

Dr. Angela Tabiri, in Ghana als die Mathematik-Königin gefeiert, hat Geschichte geschrieben, indem sie die erste afrikanische Champions der Big Internet Math Off-Wettbewerbs wurde. Diese bemerkenswerte 35-jährige Mathematikerin hatte anfangs nicht mit einer Karriere in der Mathematik gerechnet. Ihre Liebe zum Lösen von Rätseln und mathematischen Herausforderungen führte sie jedoch zu diesem prestigeträchtigen Titel, und sie hofft, mehr afrikanische Frauen zu inspirieren, die Welt der Mathematik zu erkunden.

Im Wettbewerb gegen 15 andere talentierte Mathematiker zeigte Dr. Tabiri ihre Fähigkeit, komplexe mathematische Konzepte effektiv und ansprechend zu erklären. Ihre Forschung konzentriert sich auf Quantenalgebra am African Institute for Mathematical Sciences (Aims) in Ghana. Darüber hinaus spielt sie eine entscheidende Rolle in der Mentorenarbeit für junge Frauen im Rahmen des Girls in Mathematical Sciences-Programms, das ins Leben gerufen wurde, um mehr Mädchen zu ermutigen, Mathematik zu studieren.

Obwohl in den Mathematikklassen der Oberschulen gleich viele Jungen und Mädchen vertreten sind, bemerkt Dr. Tabiri einen starken Rückgang der Frauenbeteiligung auf universitärer Ebene. Viele junge Frauen sehen Mathematik immer noch als ein von Männern dominiertes Feld, was größtenteils auf einen Mangel an weiblichen Vorbildern zurückzuführen ist.

Dr. Tabiris persönliche Reise begann in Ashaiman, einem herausfordernden Stadtteil in Ghana. Trotz ihrer ursprünglichen Pläne, Betriebswirtschaft zu studieren, führte eine unerwartete Wendung der Ereignisse dazu, dass sie ihre Leidenschaft für Mathematik entdeckte, die sie jetzt von ganzem Herzen annimmt. Durch ihre gemeinnützige Organisation FemAfricMaths möchte sie Möglichkeiten für junge afrikanische Mädchen schaffen, ihre Träume in Mathematik und MINT-Fächern zu verfolgen.

Von Rätseln zu Preisen: Wie Dr. Angela Tabiri die Mathematik für afrikanische Frauen transformiert

### Dr. Angela Tabiris inspirierende Reise

Dr. Angela Tabiri, bekannt als die Mathematik-Königin Ghanas, hat einen historischen Meilenstein erreicht, indem sie die erste afrikanische Champion der Big Internet Math Off-Wettbewerbs wurde. Mit nur 35 Jahren ist Dr. Tabiris Weg in die Welt der Mathematik sowohl inspirierend als auch ermutigend, insbesondere für Frauen in Afrika, die danach streben, in MINT-Fächer einzutauchen.

#### Hintergrund und Erfolge

Ursprünglich sich ihrer Potenziale in der Mathematik nicht bewusst, führte Dr. Tabiris Leidenschaft für das Lösen von Problemen und Rätseln sie schließlich zu ihrer Karriere. Im Wettbewerb gegen 15 andere talentierte Mathematiker demonstrierte sie ihre einzigartige Fähigkeit, komplexe Konzepte in verständliche Sprache zu zerlegen, und zeigte damit nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch ihr Engagement für Bildung.

Dr. Tabiris Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf Quantenalgebra am African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Ghana. Ihre innovativen Arbeiten tragen zu einem wachsenden Wissensbestand bei, der darauf abzielt, mathematische Prinzipien auf neue und aufkommende Bereiche anzuwenden.

#### Förderung der weiblichen Beteiligung in der Mathematik

Ein bedeutender Beitrag von Dr. Tabiri ist ihre Mentorenrolle im Girls in Mathematical Sciences Programm, einer bahnbrechenden Initiative, die darauf abzielt, junge Frauen zu ermutigen, Mathematik zu studieren. Sie weist auf den besorgniserregenden Trend eines Rückgangs der weiblichen Einschreibungen in Mathematik auf Universitätsniveau hin, trotz gleich vieler Jungen und Mädchen in den Mathematikklassen der Oberschulen. Dieser Rückgang wird auf gesellschaftliche Wahrnehmungen zurückgeführt, dass Mathematik ein von Männern dominiertes Feld ist, verbunden mit einem Mangel an weiblichen Vorbildern in der Branche.

Die gemeinnützige Organisation von Dr. Tabiri, FemAfricMaths, verkörpert ihre Mission, Plattformen für junge afrikanische Mädchen zu schaffen, die an Mathematik und anderen MINT-Disziplinen interessiert sind. Durch Workshops, Ressourcen und Mentorship arbeitet FemAfricMaths aktiv daran, Barrieren abzubauen, die Frauen davon abhalten, Karrieren in Mathematik und Wissenschaft zu verfolgen.

#### Die Auswirkungen von Vorbildern

Vorbilder spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Aspirationen junger Mädchen. Dr. Tabiris Erfolg dient als Lichtblick der Hoffnung und zeigt, dass Frauen mit Engagement und harter Arbeit in der Mathematik glänzen und bedeutende Beiträge zu diesem Feld leisten können.

#### Zukünftige Trends und Prognosen

Mit dem wachsenden Einfluss von Dr. Tabiri besteht die Möglichkeit, dass sich die Wahrnehmung von Frauen in der Mathematik in Afrika ändert. Trends zeigen, dass eine erhöhte Sichtbarkeit weiblicher Mathematiker eine neue Generation inspirieren kann, diese Bereiche zu umarmen. Durch die Förderung einer unterstützenden Gemeinschaft durch Initiativen wie FemAfricMaths und das Girls in Mathematical Sciences Programm besteht die Hoffnung, einen Anstieg der Frauen in mathematikbezogenen Berufen zu sehen.

#### Fazit

Dr. Angela Tabiri ist nicht nur eine Mathematikerin; sie ist eine Bewegung. Ihre Reise von einem kleinen Stadtteil in Ghana zur internationalen Bühne bereichert die Erzählung über Frauen in Mathematik und MINT. Indem sie junge Talente fördert und traditionelle Geschlechterrollen herausfordert, ebnet sie den Weg für eine inklusivere und vielfältigere Zukunft in der Mathematik.

Für weitere Informationen über inspirierende Persönlichkeiten in der Mathematik und laufende Initiativen in MINT-Bereichen besuchen Sie AIMS.