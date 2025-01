Großer Durchbruch: Quantum Computing Inc. gewinnt wichtige neue Verträge!

**HOBOKEN, N.J. – In einer aufregenden Entwicklung für den Sektor der Quanten-Technologie hat Quantum Computing Inc. (QCi), an der Nasdaq unter QUBT gelistet, kürzlich seine neuesten Meilensteine ​​bestätigt.** Das Unternehmen hat erfolgreich zwei bedeutende Verträge für seine hochmoderne Dünnfilm-Lithium-Niobat (TFLN) photonische Chip-Fabrik gesichert und damit seine Präsenz sowohl in Forschungs- als auch in kommerziellen Märkten weiter ausgebaut.

Zu den neuen Kunden gehört eine angesehene Universität in Europa sowie ein kanadisches Unternehmen, das auf photonische integrierte Schaltungen (PICs) spezialisiert ist. Die Universität hat die Absicht, die fortschrittliche Technologie von QCi für die optische Frequenzumwandlung zu nutzen und legt den Fokus auf die Verbesserung ihrer Telekommunikationsfähigkeiten. Diese Partnerschaft stellt einen entscheidenden Schritt im Fahrplan von QCi und in der Produktion von TFLN-Geräten dar, die eine zentrale Rolle in den zukünftigen Ambitionen des Unternehmens in quantenbezogenen Anwendungen spielen.

Das kanadische Designhaus repräsentiert QCi’s ersten Schritt in nicht-forschungsbezogene kommerzielle Bestellungen und hat einen maßgeschneiderten TFLN PIC-Chip angefordert, mit Lieferungen, die für Mitte 2025 vorgesehen sind. Darüber hinaus hat das Unternehmen erfolgreich einen Teil seiner ersten Bestellung für einen asiatischen Kunden abgeschlossen, was bedeutende Fortschritte in seiner TFLN-Technologie zeigt.

Die geplante vollständige Produktion soll in den kommenden Monaten beginnen, und QCi steht bereit, seine Angebote und Fähigkeiten erheblich auszubauen. Mit spannenden Aussichten am Horizont wird QCi seine Innovationen auch auf der Veranstaltung SPIE Photonics West 2025 präsentieren. Um mehr über die Foundry-Dienste von QCi zu erfahren oder Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden, besuchen Sie ihre Webseite.

**Einführung in Quantum Computing Inc.**

Quantum Computing Inc. (QCi), ein bemerkenswerter Akteur in der Quanten-Technologiebranche, der öffentlich an der Nasdaq als QUBT gehandelt wird, hat bedeutende Fortschritte erzielt, indem es zwei entscheidende Verträge im Zusammenhang mit seiner Dünnfilm-Lithium-Niobat (TFLN) photonischen Chip-Fabrik gesichert hat. Diese Vereinbarungen stärken nicht nur QCi’s Einfluss innerhalb des Forschungssektors, sondern markieren auch den Eintritt in die kommerzielle Landschaft.

**Hauptmerkmale der TFLN-Technologie**

Die TFLN-Technologie steht an der Spitze der photonischen Integration und ermöglicht fortschrittliche Funktionen wie die optische Frequenzumwandlung, die die Telekommunikation erheblich verbessern kann. Der Einsatz von Lithium-Niobat als Substrat erlaubt die Entwicklung leistungsstarker photonischer Geräte, die für quantenbezogene Anwendungen unerlässlich sind. Diese Merkmale positionieren TFLN als eine entscheidende Komponente innerhalb des wachsenden Quantenmarktes, die für eine Vielzahl von Branchen attraktiv ist, einschließlich Telekommunikation, Datenverarbeitung und Quantencomputing.

**Neue Kunden und Anwendungsfälle**

Die Verträge von QCi umfassen eine Zusammenarbeit mit einer angesehenen europäischen Universität, die darauf abzielt, die Telekommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Die Universität beabsichtigt, die photonischen Chips von QCi zu nutzen, um die Prozesse der optischen Frequenzumwandlung innerhalb ihrer Forschungsinitiativen zu optimieren.

Der kanadische Kunde, ein Designhaus, das auf photonische integrierte Schaltungen (PICs) spezialisiert ist, markiert QCi’s ersten kommerziellen Schritt außerhalb des Forschungsbereichs. Diese maßgeschneiderte Bestellung für einen TFLN PIC-Chip bedeutet den Übergang des Unternehmens zur Erfüllung der Marktnachfrage mit maßgeschneiderten Lösungen, mit erwarteten Lieferungen, die für Mitte 2025 vorgesehen sind.

**Hochlauf der Produktion und zukünftige Perspektiven**

Während sich QCi auf die bevorstehende vollständige Produktion vorbereitet, steht das Unternehmen bereit, seine Angebote und Fähigkeiten erheblich zu erweitern. Die erfolgreiche Erfüllung früherer Bestellungen, insbesondere bei einem asiatischen Kunden, zeigt robustes Wachstum und technologische Fortschritte in ihrer TFLN-Produktlinie.

**Veranstaltungsvorstellung und Brancheninnovationen**

QCi wird seine neuesten Innovationen und Fortschritte auf der Veranstaltung SPIE Photonics West 2025 präsentieren, die als Plattform für Branchenführer dient, um Einblicke auszutauschen und neue Technologien zu präsentieren. Diese Präsentation ermöglicht es QCi, nicht nur seine Fähigkeiten zu demonstrieren, sondern auch zusätzliche Partnerschaftsmöglichkeiten mit potenziellen Kunden und Partnern zu erkunden.

**Marktanalyse und Trends**

Die steigende Nachfrage nach photonischen Technologien in Sektoren wie Telekommunikation, Informations-technologie und Quantencomputing unterstreicht eine bedeutende Marktgelegenheit für Unternehmen wie QCi. Die sich entwickelnde Landschaft der Quanten-Technologie, die durch rasante Fortschritte und wachsende Investitionen gekennzeichnet ist, positioniert QCi günstig, um Marktanteile zu gewinnen.

**Sicherheitsaspekte und Nachhaltigkeitsüberlegungen**

Wie bei jeder Technologie ist die Sicherheit von Quanten- und photonischen Systemen von größter Bedeutung. Die Gewährleistung der Integrität und des Schutzes von quantenbezogenen Datenübertragungen ist entscheidend, während Organisationen diese innovativen Lösungen annehmen. Darüber hinaus bleibt Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung neuer Technologien, das Unternehmen dazu anregt, umweltfreundliche Materialien und energieeffiziente Prozesse in ihren Produktionsmethoden zu verwenden.

**Fazit**

Quantum Computing Inc. ist an der Spitze der Integration fortschrittlicher photonischer Technologie mit quantenbezogenen Anwendungen. Mit seinen neuen Verträgen und einem Engagement für Innovation ist QCi bereit, bedeutende Beiträge zur Landschaft der Quanten-Technologie zu leisten. Für weitere Informationen über ihre Angebote und Partnerschaftsmöglichkeiten besuchen Sie Quantum Computing Inc..