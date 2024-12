Große Veränderungen bei der Quantum Corporation! Wichtige Innovationen und finanzielle Neuausrichtungen stehen bevor

### Finanzupdate und Produktinnovationen von Quantum Corporation

Die Quantum Corporation hat kürzlich mit ihren gemischten Finanzergebnissen für das zweite Quartal Aufmerksamkeit erregt. Der Umsatz des Unternehmens ist im Jahresvergleich um 7 % auf insgesamt 70,5 Millionen US-Dollar gesunken. Dennoch erreichte es nahezu einen ausgeglichenen bereinigten EBITDA und steigerte seinen Auftragsbestand bemerkenswert auf 14 Millionen US-Dollar. Ausblickend erwartet Quantum, bis Ende des Geschäftsjahres 2025 40 Millionen US-Dollar durch strategische Kostensenkungsinitiativen und betriebliche Verbesserungen einzusparen. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 280 Millionen US-Dollar angepasst, mit einem bereinigten EBITDA von etwa 3 Millionen US-Dollar.

Im Bereich der Produktinnovation stellte Quantum das Scalar i7 RAPTOR vor, ein hochmodernes Bandspeichersystem, das speziell entwickelt wurde, um den sich wandelnden Anforderungen der künstlichen Intelligenz (KI) und der Cloud-Speicherung gerecht zu werden. Dieses neue System bietet eine Speicherdichte, die bis zu 200 % höher ist als die herkömmlicher Unternehmensbandbibliotheken, wobei sich die ersten Einheiten derzeit in der Kundenprüfung und -zertifizierung befinden.

Darüber hinaus kündigte Quantum an, dass es einen neuen parallelen Dateisystem-Client für sein Quantum Myriad All-Flash-Dateisystem entwickelt. Dieser Client soll die Leistung für NVIDIA’s GPUDirect Storage® optimieren, insbesondere für Anwendungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Hochleistungsrechnen und Lebenswissenschaften. Der frühzeitige Zugang für Bewertungen ist für das erste Quartal 2025 vorgesehen, mit einer breiteren Verfügbarkeit, die in der zweiten Hälfte desselben Jahres erwartet wird.

