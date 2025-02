Lås op for grænseløs datalagring med Quantums revolutionerende Myriad-system

Quantums Myriad all-flash filsystem muliggør problemfri skalering af opbevaring med dynamisk, automatisk dataniveauering.

Start med fem NVMe Storage Server noder og udvid din kapacitet hurtigt og nemt.

Understøtter avancerede teknologier og protokoller, herunder Nvidias GPUdirect, SMB og NFS, ideelt til AI og højtydende computing.

Tilbyder support til 400 GbE RDMA infrastruktur og Solidigm SSD’er med op til 122,88 TB kapaciteter.

Opnå effektive kapaciteter på op til 480 PB på tværs af flere noder, med imponerende patchdensitet på 6 PB på kun 5RU rackplads.

Funktioner inline kompression og deduplikerings, der giver op til en 20x datanedskæringsrate for forbedret effektivitet.

Quantums innovationer lover betydelige energibesparelser og reducerede køleomkostninger, hvilket fremmer datastyringskapaciteter.

I et banebrydende spring for datastyring har Quantum afsløret nye forbedringer til sit Myriad all-flash filsystem. Dette innovative system, nu med dynamisk, automatisk dataniveauering, giver virksomheder mulighed for problemfrit at skalere deres opbevaring uden afbrydelse. Forestil dig at starte med blot fem NVMe Storage Server noder og udvide din kapacitet med blot et par klik—ingen administrationsbesvær krævet, og alt inden for minutter!

Myriad understøtter banebrydende teknologier som Nvidias GPUdirect og imødekommer vigtige protokoller som SMB og NFS, hvilket gør det perfekt til AI, højtydende computing og videoredigering opgaver. Quantums tekniske direktør fremhævede, hvordan brugere kan tilføje opbevaringsnoder problemfrit, optimere ydeevne og kapacitet, efterhånden som deres operationer udvikler sig.

Den seneste opdatering introducerer robust support til 400 GbE RDMA infrastruktur og introducerer massive Solidigm SSD’er med kapaciteter op til 122,88 TB. Det betyder, at virksomheder kan opnå forbløffende densiteter, med potentielle effektive kapaciteter, der stiger til 480 PB på tværs af flere noder. Tænk bare—6 PB på kun 5RU rackplads!

Men der er mere. Brugere vil drage fordel af state-of-the-art inline kompression og deduplikerings, der praler af op til en 20x datanedskæringsrate. Det betyder mindre fysisk plads behov, betydelige energibesparelser og reducerede køleomkostninger. Quantum definerer ikke bare opbevaring; de omformer fremtiden for datastyring.

Vent ikke til 2025 med at udforske disse banebrydende funktioner. Omfavn fremtiden for opbevaring i dag med Quantums Myriad—hvor kapacitet møder ydeevne!

Revolutioner din datastyring: Opdag Quantums Myriad forbedringer!

## Forbedrede funktioner i Quantums Myriad All-Flash filsystem

Quantum har for nylig introduceret banebrydende forbedringer til sit Myriad all-flash filsystem, der forfiner, hvordan virksomheder håndterer data. Disse forbedringer fokuserer på problemfri skalering, højtydende kapaciteter og betydelige operationelle effektiviseringer.

Nøgleinnovationer og specifikationer

– Dynamisk, automatisk dataniveauering: Denne funktion muliggør problemfri skalering ved at tilføje opbevaringsnoder uden at forstyrre igangværende operationer. Brugere kan starte med blot fem NVMe Storage Server noder og skalere med et enkelt par klik.

– Support til 400 GbE RDMA infrastruktur: Denne avancerede support øger netværkets gennemstrømning betydeligt og minimerer latenstid, hvilket er essentielt for applikationer med høj efterspørgsel.

– Solidigm SSD’er kapacitet: Med nye SSD’er der når op til 122,88 TB, kan organisationer maksimere deres opbevarings effektivitet og opnå effektive kapaciteter på op til 480 PB på tværs af flere noder—en game-changer for dataintensive industrier.

– Inline kompression og deduplikerings: Systemets avancerede datastyringskapaciteter fremmer op til en 20x reduktion i datastørrelse, hvilket sparer fysisk plads og sænker driftsomkostningerne forbundet med strøm og køling.

Markedsindsigt og tendenser

– Voksende efterspørgsel efter AI og HPC: Stigningen i kunstig intelligens og højtydende computing (HPC) applikationer driver efterspørgslen efter avancerede datalagringsløsninger som Myriad.

– Bæredygtighedsfokus: Med presserende bekymringer omkring energiforbrug og miljøpåvirkning hjælper Myriads effektive datastyring virksomheder med at mindske deres kulstofaftryk gennem reduceret strøm- og kølebehov.

Begrænsninger og overvejelser

Mens Myriad har betydelige fordele, bør potentielle brugere overveje:

– Omkostningsimplikationer: Opgradering til den nyeste teknologi kan kræve betydelige investeringer, hvilket kan udgøre en barriere for mindre organisationer.

– Kompatibilitetskrav: Sørg for, at eksisterende infrastruktur kan integreres problemfrit med Myriads avancerede kapaciteter, især for ældre systemer.

## Relaterede spørgsmål

1. Hvilke industrier kan få mest gavn af Quantums Myriad all-flash filsystem?

– Industrier som film- og videoproduktion, sundhedspleje og storskala dataanalyse kan drage enorme fordele af Myriads højdensitetsopbevaring og hurtige adgangshastigheder, især dem der bruger AI og HPC.

2. Hvordan sikrer Quantum datasikkerhed inden for sit Myriad system?

– Quantum tilbyder robuste sikkerhedsforanstaltninger, herunder datakryptering, adgangskontroller og omfattende revisionslogs for at beskytte følsomme oplysninger og overholde brancheregler.

3. Hvad adskiller Quantums Myriad fra andre opbevaringsløsninger på markedet?

– Myriads unikke kombination af problemfri skalering, højtydende databehandling og innovative kompressionsteknologier positionerer det som en leder inden for feltet sammenlignet med traditionelle opbevaringssystemer.

For flere indsigter i Quantums tilbud, besøg Quantums officielle hjemmeside.