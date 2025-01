Blue Origins nye Shepard NS-29-mission: Banebrydende månegravitation simulering for avanceret rumforskning

Blue Origin er klar til at lancere sin næste New Shepard-flyvning—benævnt NS-29—til at teste månerelaterede teknologier og presse grænserne for overkommelig rumforskning. Missionens opsendelsesvindue åbner tirsdag den 28. januar kl. 10:00 CST (1600 UTC) fra Launch Site One i Vesttexas, med en live webcast, der begynder 15 minutter før opsendelsen.

Første gang med udvidet månegravitation simulering

Et kendetegn ved NS-29-missionen er den bevidste simulering af Månens tyngdefelt—ca. en sjettedel af Jordens. Ved at spinne New Shepard-besætningskapslen med en hastighed på cirka 11 omdrejninger per minut vil laster om bord opleve mindst to minutter med månegravitation. Denne tilgang, som støttes af NASA, repræsenterer en betydelig forbedring i forhold til andre metoder til simulering af månegravitation, som typisk kun tilbyder et par sekunder med delvis tyngdekraft under parabolflyvninger eller faldtårnsforsøg.

Test af nøglemåneteknologier

Af de 30 laster, der flyves, er 29 sikret inde i besætningskapslen, mens en er monteret på booster for at blive udsat for omgivende forhold i rummet. Næsten alle laster er dedikeret til at teste teknologier, der er afgørende for måneoperationer, der spænder over seks hovedområder:

In-Situ Resource Utilization Dust Mitigation Advanced Habitation Systems Sensors and Instrumentation Small Spacecraft Technologies Entry, Descent, and Landing

Honeybee Robotics—en del af Blue Origins In-Space Systems division—bidrager alene med fire laster, der fokuserer på gravning, boring og behandling af måneregolit. Mere end halvdelen af eksperimenterne har støtte fra NASAs Flight Opportunities-program, hvilket viser et tæt partnerskab, der har til formål at fremme beredskabet til fremtidige månemissioner.

Udvidelse af New Shepard-flåden

Med NS-29 vil Blue Origin nå en milepæl med at flyve over 175 kommercielle laster på New Shepard. For bedre at imødekomme den stigende efterspørgsel, driver virksomheden nu tre kapsler og to boostere, hvilket sikrer kompatibilitet og hurtigere behandlingstider for både laster og potentielle astronautflyvninger. NS-29-missionen vil bruge Blue Origins nyudviklede booster i kombination med en dedikeret lasterkapsel, hvilket fremhæver alsidigheden i virksomhedens voksende flåde.

Inspiration til fremtidige generationer

Sammen med banebrydende rumforskning vil NS-29 transportere tusindvis af postkort bidraget af studerende gennem Club for the Future—Blue Origins STEAM-fokuserede nonprofit. Siden sin grundlæggelse i 2019 har organisationen engageret mere end 44 millioner mennesker verden over med det mål at vække en passion for videnskab, teknologi, ingeniørkunst, kunst og matematik blandt næste generation af innovatører.

