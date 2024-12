Quantum skok URI: 1,6 milionu dolarů v nových grantech! Připravte se na budoucnost!

Revoluce v kvantovém výzkumu na URI

V významném posílení kvantového výzkumu získali dva profesoři fyziky na Univerzitě Rhode Island individuální granty ve výši 800 000 dolarů od Národní vědecké nadace (NSF). Toto financování je součástí větší iniciativy ve výši 39 milionů dolarů zaměřené na zlepšení kvantové vědy na vysokých školách po celé zemi.

Oceněné projekty, vedené asistenty profesory Vanitou Srinivasou a Wenchao Ge, jsou mezi 23 vybranými v celé zemi v rámci programu NSF na rozšiřování kapacity v oblasti kvantové informační vědy a inženýrství. Zaměření jejich výzkumu sahá od kvantového počítání po pokročilé materiály.

Profesoři Srinivasa a Ge zdůraznili transformační potenciál kvantové informační vědy. Srinivasa, která dohlíží na program kvantové informační vědy na URI, vyjádřila nadšení z grantů a poznamenala, že podpoří regionální spolupráci v oblasti kvantového inženýrství a vzdělávání, která přesahuje Rhode Island.

Ge vyjádřil optimismus, že toto financování podpoří nejen výzkum, ale také zlepší schopnost univerzity přitahovat talenty a vytvářet vzdělávací příležitosti. Jeho projekt má za cíl prozkoumat hybridní kvantové algoritmy pro řešení složitých optimalizačních problémů pomocí kvantových a klasických počítačů.

Srinivasa se zaměří na výzkum nových hybridních kvantových systémů pro optimalizaci kvantových zpracovatelských schopností. Oba profesoři plánují zahrnout své poznatky do učebních osnov, aby připravili další generaci studentů na kariéry v této rychle se vyvíjející oblasti.

Univerzita Rhode Island (URI) dosahuje významných pokroků v oblasti kvantového výzkumu, díky značnému financování od Národní vědecké nadace (NSF). Dva asistenti profesoři, Vanita Srinivasa a Wenchao Ge, byli každý oceněni granty ve výši 800 000 dolarů, což je součástí iniciativy ve výši 39 milionů dolarů určené k posílení kvantové vědy na amerických vysokých školách.

Toto financování, udělené v rámci programu NSF na rozšiřování kapacity v oblasti kvantové informační vědy a inženýrství, umisťuje URI do čela výzkumu kvantové informace. S celkem 23 projekty financovanými v celé zemi zahrnuje zaměření širokou škálu témat, od kvantového počítání po vývoj pokročilých materiálů.

### Klíčové rysy výzkumných projektů

– **Kvantové algoritmy:** Výzkum profesora Wenchao Ge se bude zabývat hybridními kvantovými algoritmy, které inovativně využívají jak kvantové, tak klasické výpočetní metody. Tento přístup má za cíl zlepšit řešení složitých optimalizačních problémů, které mají široké důsledky napříč různými průmyslovými odvětvími.

– **Hybridní kvantové systémy:** Profesorka Vanita Srinivasa se zaměří na výzkum nových hybridních kvantových systémů, které mají za cíl zlepšit kvantové zpracovatelské schopnosti. Tento výzkum by mohl otevřít cestu k průlomům v technologiích, které se spoléhají na kvantovou mechaniku.

### Klady a zápory výzkumné iniciativy

**Klady:**

– **Interdisciplinární spolupráce:** Financování podpoří spolupráci napříč disciplínami, což zlepší akademická partnerství a výzkumné příležitosti.

– **Vzdělávací příležitosti:** Profesoři plánují integrovat své výzkumné poznatky do učebních osnov, čímž obohatí kurikulum a připraví studenty na budoucnost v kvantových technologiích.

– **Přitahování talentů:** Iniciativa pravděpodobně přitáhne špičkové talenty na URI, čímž posílí její reputaci v oblasti STEM.

**Zápory:**

– **Omezení financování:** Ačkoli 800 000 dolarů je významná částka, někteří kritici tvrdí, že nemusí být dostatečné na pokrytí všech potřebných zdrojů pro rozsáhlý výzkum v oblasti kvantové technologie.

– **Složitá povaha výzkumu:** Pokročilá povaha kvantového výzkumu může někdy vést k problémům při zajišťování jasných, akčních výsledků nebo okamžitých aplikací.

### Trendy a poznatky v kvantovém výzkumu

Kvantový sektor se rychle vyvíjí, s rostoucími investicemi a výzkumnými iniciativami, které se globálně spouštějí. Zpráva International Data Corporation (IDC) z roku 2022 předpověděla, že celosvětové výdaje na kvantové počítačové technologie dosáhnou do roku 2027 8 miliard dolarů. To naznačuje, že instituce zapojené do kvantového výzkumu, jako je URI, jsou připraveny významně přispět k rychle se vyvíjejícímu poli.

### Bezpečnostní aspekty a udržitelnost

S rostoucím prostředím kvantového počítání se zvyšují i obavy o bezpečnost. Kvantové technologie slibují vylepšenou bezpečnost dat, ale také vyvolávají potenciální zranitelnosti, zejména v oblasti kryptografie. Iniciativy URI zahrnou úvahy o tom, jak zmírnit tato rizika při podpoře udržitelných praktik ve kvantovém výzkumu a aplikacích.

### Závěr

S financováním NSF, které otevírá cestu, jsou profesoři URI připraveni posunout svůj výzkum v oblasti kvantové informační vědy, a to nejen směrem k průlomům v technologiích, ale také k obohacení vzdělání budoucích generací. Důsledky jejich práce mohou rezonovat i mimo akademickou sféru, ovlivňující různé sektory, včetně kybernetické bezpečnosti, financí, zdravotní péče a dalších.

Pro více informací o vzrušujících událostech na univerzitě v oblasti kvantového výzkumu navštivte oficiální webové stránky URI.