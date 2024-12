Tato akcie stoupá! Objevte, proč je kvantové počítání další velká věc.

Vigor Wall Street pro kvantové počítače

Kvantové počítače rychle získávají na popularitě mezi hráči na trhu, kteří stále více přirovnávají jejich potenciální vliv k tomu, co přinese generativní AI v nadcházejícím roce. Významně, Rigetti Computing, Inc. (RGTI) prokázala pozoruhodný výkon, s ohromujícím nárůstem o 495,3 % tento rok, což daleko převyšuje zisky společnosti NVIDIA Corporation ve výši 164,7 %.

Tento rok hodnota akcií NVIDIA vzrostla především díky rostoucím prodejům GPU, které byly poháněny boomem AI. Nicméně, nedávný vzestup Rigetti lze přičíst významným pokrokům v sektoru kvantového počítání. Společnost Alphabet Inc. nedávno představila revoluční kvantový čip nazvaný Willow, který má za cíl zlepšit redukci chyb a posunout hranice velkoplošných kvantových schopností.

Navíc, Amazon.com spustil svůj program Quantum Embark, což dále podnítilo zájem o kvantové technologie. S americkými zákonodárci, kteří prosazují značný rozpočet ve výši 2,7 miliardy dolarů na kvantový výzkum, se očekávání pro růst Rigetti jeví jako slibná.

Globální trh s kvantovými počítači, jehož hodnota je v současnosti 1,3 miliardy dolarů, by měl podle očekávání růst úžasným tempem CAGR 32,7 %, což by mohlo znamenat dosažení 5,3 miliardy dolarů do roku 2029. Rigetti má z tohoto růstového trendu značně profitovat, neboť poskytuje vývojářům nezbytné zdroje a nedávno uvedla na trh svůj inovativní kvantový procesor Novera.

Navzdory slibným signálům se potenciálním investorům doporučuje opatrnost, protože kvantové počítače zůstávají spekulativní a nesou operační rizika. Aktuální Zacks Rank Rigetti je #3, což signalizuje doporučení na držení akcií uprostřed jejích ambiciózních růstových strategií.

Kvantové počítače: Nová hranice v technických investicích

### Vzestup kvantového počítání

Kvantové počítání rychle vzniká jako mocnost v technologickém průmyslu, což odráží humbuk generovaný generativní AI. Finanční analytici a investoři stále více uznávají potenciální dopad kvantové technologie, přičemž společnosti jako Rigetti Computing, Inc. (RGTI) vedou v tomto směru. Jen tento rok Rigetti ohromila trh pozoruhodným nárůstem akcií o 495,3 %, což výrazně překonává impozantní zisk společnosti NVIDIA Corporation ve výši 164,7 %, což je přičítáno hlavně poptávce po GPU poháněné AI.

### Inovace posouvající průmysl vpřed

Několik klíčových inovací dále upevňuje zájem o kvantové počítání. Například, Alphabet Inc. uvedla kvantový čip Willow, navržený tak, aby významně snížil chybovost a usnadnil velkoplošné kvantové výpočty. Tento skok v technologii není jen teoretický; má značné praktické důsledky pro různé průmyslové odvětví, od farmacie po finance.

Dále, zavedení programu Quantum Embark od Amazonu je dalším milníkem, navrženým k podpoře zapojení do kvantových technologií a poskytování zdrojů pro vývojáře. Takové iniciativy jsou klíčové, protože otevírají cestu pro širší přijetí a porozumění kvantovým schopnostem.

### Odhady trhu a potenciál růstu

V současnosti oceněn na přibližně 1,3 miliardy dolarů, globální trh s kvantovými počítači se očekává, že poroste složenou roční mírou růstu (CAGR) 32,7 %, což by mohlo znamenat dosažení 5,3 miliardy dolarů do roku 2029. Tento explozivní růst je poháněn rostoucími investicemi a rostoucím porozuměním výhodám kvantového počítání napříč sektory. Rigetti Computing má značně profitovat z této expanze, zejména se svým kvantovým procesorem Novera, který získal popularitu mezi vývojáři díky svým inovativním funkcím.

### Klady a zápory investování do kvantového počítání

**Klady:**

– **Rychlý růst:** Očekává se, že sektor se exponenciálně rozšíří, což poskytuje dostatek investičních příležitostí.

– **Technologické pokroky:** Společnosti neustále inovují, což zajišťuje robustní zásobu nových technologií.

– **Různé aplikace:** Kvantové počítání má potenciál revolučně změnit různá odvětví, včetně zdravotní péče, financí a logistiky.

**Zápory:**

– **Spekulativní povaha:** Technologie je stále v počáteční fázi a její dlouhodobá životaschopnost zůstává nejistá.

– **Operační rizika:** Komplexnost a jedinečnost kvantových systémů představují značné operační výzvy.

– **Tržní konkurence:** Jak se do pole dostává více hráčů, konkurence se stane intenzivnější, což může ovlivnit ziskovost.

### Aktuální tržní sentiment a hodnocení

Pohyby akcií Rigetti odrážejí optimismus v sektoru, přesto se investorům doporučuje přistupovat s opatrností kvůli spekulativní povaze kvantového počítání. V současnosti má Rigetti Zacks Rank #3, což naznačuje doporučení na držení akcií, což naznačuje, že ačkoliv jsou na místě růstové strategie, může být rozumné zvolit přístup „počkat a vidět“.

### Budoucnost kvantového počítání

Budoucnost kvantového počítání vypadá slibně, s výraznými investicemi a výzkumem směřujícím do sektoru. Jak společnosti jako Rigetti a Alphabet pokračují v inovacích, krajina se pravděpodobně výrazně vyvine.

Kvantové počítání není jen technologickou kuriozitou; je postaveno tak, aby se stalo transformační silou napříč mnoha sektory. Investoři a technologičtí nadšenci by měli sledovat toto rychle se vyvíjející pole, jak se vyvíjí v klíčový segment technologické ekonomiky.

Pro další informace o světě kvantové technologie navštivte IBM pro další zdroje a aktualizace.