Jak dlouho může F-35 vydržet maximální rychlost? Odpověď vás možná šokuje

F-35 Lightning II, jeden z nejpokročilejších víceúčelových stíhačů na světě, je často zkoumán z hlediska jeho výkonu a schopností. Často se klade opakovaná otázka: Jak dlouho může udržovat svou maximální rychlost?

F-35 může dosáhnout maximální rychlosti přibližně 1 200 mph nebo Mach 1,6. Přesná doba, po kterou může tuto rychlost udržovat, však není zveřejněna z důvodu bezpečnostních a strategických důvodů. Ale zde je to, co víme: letadla jako F-35 nejsou navržena k tomu, aby udržovala svou maximální rychlost neomezeně.

Spotřeba paliva: Při plném přídavném spalování – stavu, ve kterém se letadlo nachází při dosažení maximální rychlosti – F-35 rychle vyčerpává své palivové rezervy, což určuje časový limit, po který může zůstat na maximální rychlosti.

Stres motoru: Dalším kritickým faktorem, který omezuje udržitelnou maximální rychlost, je fyzický stres, kterému motor podléhá za těchto náročných podmínek.

Stres konstrukce: Kromě toho nadměrný stres na konstrukci letadla při létání ve vysokých rychlostech po delší dobu také omezuje jeho životnost při maximální rychlosti.

Překvapivě, schopnost letadla udržovat maximální rychlost není v moderním vzdušném boji nutně rozhodující. Dnes, bitvy ve vzduchu se více soustředí na stealth, elektronický boj, pokročilé senzory a síťovou komunikaci. Takže, i když je schopnost F-35 udržovat svou maximální rychlost zajímavá, není to atribut, který z něj činí impozantní přítomnost na obloze.

