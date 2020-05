CGT exige a la Delegación de Educación que no se olvide del alumnado campogibraltareño matriculado

CGT Enseñanza ha dirigido un escrito a la Delegación Territorial de Educación de la provincia para denunciar el agravio comparativo que sufre el alumnado de obtención del título de la ESO en la modalidad de prueba libre respecto del que está matriculado mediante ESPA on line en un IES. El sindicato pide al Delegado de Educación de Cádiz que no se olvide del alumnado matriculado en las Escuelas de Adultos (Centros de Formación Permanente) de Algeciras, La Línea y San Roque en la modalidad de Prueba Libre pues, actualmente, con el estado de alarma, se encuentra en un limbo.

La central sindical explica que existen dos modalidades en Andalucía para poder sacarse el título de Educación Secundaria para Adultos. Una es mediante la modalidad de prueba libre que consiste en un examen que llega a través de la Junta de Andalucía al IES de referencia para cada uno de los tres Ámbitos (Social, Científico-Tecnológico, Lingüístico); la otra modalidad es la ESPA on line, donde el alumnado se encuentra matriculado en el IES de referencia, el profesorado del Instituto de Educación Secundaria se coordina con los maestros de la Escuela de Adultos (hoy CEPER). En esta segunda modalidad el alumnado realiza unas tareas en una Plataforma on line puestas por los profesores del IES y los exámenes de los tres ámbitos citados son puestos trimestralmente por los profesores del mismo. Además, al alumnado, en esta segunda modalidad, le cuenta una porcentaje de la nota que le pone los/as maestros/as de Adultos.

Para CGT las razones que llevan al alumnado a matricularse o decantarse por una u otra opción son diversas. Aunque para acceder a la opción de ESPA on line hay que tener aprobados los primeros cursos de la ESO, esto finalmente no importa, pues existe en esta modalidad un Nivel I y un Nivel II. Para algunos alumnos es más fácil ir aprobando por trimestres unos exámenes que pone el profesorado del IES y que les cuente el trabajo realizado en la escuela de adultos. Otros, en cambio, prefieren jugársela a una sola carta ya que el examen viene de la Junta y el modelo de la prueba siempre tiene la misma estructura, dadas las anteriores convocatorias. En ambas opciones hay ventajas y desventajas. Pero lo que hay que tener muy claro es que se trata del alumnado que ha fracasado en el sistema escolar y que no es precisamente el más motivado a la hora de estudiar.

Una vez más, la depresión económica, esta vez provocada o acelerada por la pandemia COVID-19 y en esta ocasión, el estado de alarma, se ceban con las clases sociales más vulnerables y empobrecidas tanto en lo económico como en lo social, en este caso el alumnado que fracasó en el sistema escolar.

Este sindicato entiende que el alumnado que se matriculó en la modalidad de prueba libre para sacarse el título de la ESO está en agravio comparativo respecto al que se matriculó en la modalidad de ESPA on line, ya que los primeros han perdido ya la convocatoria de abril y no saben si la de junio va a salir. Por lo que dada su desmotivación, se encuentran que no tienen una fecha de examen a la vista que les sirva como objetivo a cumplir. Los de la otra modalidad sí que tienen oportunidad de aprobar Ámbitos o incluso sacarse este curso el título dado que les cuenta las notas de los dos primeros trimestres, el trabajo on line tanto en la escuela de adultos de forma telemática como el del IES, incluso el examen puede ser on line con un tiempo de respuesta limitado.

Dado el agravio comparativo, el sindicato insta a la Consejería de Educación a sacar y publicar una convocatoria extraordinaria que podría ser en julio y otra para septiembre dado que se prevé un desconfinamiento por fases en estas fechas por parte del Gobierno Central con el objetivo de que el alumnado de prueba libre tenga como meta la preparación de unos exámenes (son tres Ámbitos) para unas fechas concretas. La obtención de este título es algo básico para acceder a un puesto de trabajo y para el progreso de los andaluces y andaluzas que en un período de sus vidas fracasaron en el sistema educativo; además la educación permanente a lo largo de toda la vida es un derecho recogido mediante diversos Organismos Internacionales de Educación, principalmente la UNESCO.

Comparte esto: Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp