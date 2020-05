CGT Enseñanza urge a la Delegación de Educación a que el próximo curso sea presencial

¿Qué es lo que va a ocurrir en septiembre cuando haya que reiniciar el curso 2020/21? Esto es lo que quiere saber este sindicato, pues ya que se prevén medidas sanitarias en la educación y esto conlleva, por tanto, a la reducción de ratios por aula.

La Junta de Andalucía, durante el anterior gobierno del PSOE y el actual del PP-Cs, se ha dedicado a desmantelar la enseñanza pública en aras de la privada concertada cerrando líneas y centros escolares- con la excusa de la bajada de la natalidad- y promoviendo cada vez más conciertos educativos.

Así que CGT, ante las medidas sanitarias y la reducción de las ratios se plantea las siguientes cuestiones: ¿Con qué edificios públicos contamos más allá de los centros educativos ? Es decir, ¿qué recursos tenemos como sociedad para ser reutilizados de forma provisional o permanente para una escuela “de campaña” frente a las pandemias? ¿Qué previsiones tiene este gobierno en la provincia y en el Campo de Gibraltar?

Nos explicamos mejor, en las localidades y municipios de la provincia gaditana y la comarca del Campo de Gibraltar, ¿cuántas bibliotecas públicas se han cerrado?, ¿cuántos edificios públicos a punto de terminar y abandonados hay?, ¿cuántos cerrados sin rehabilitar?

La realidad inmediata, septiembre, nos impone un modelo mixto de educación presencial y on line. La circunstancia de pandemia covid-19 ha hecho visible la brecha social. Hay que equilibrar la balanza se dice desde diversos sectores: más recursos humanos y tecnológicos a los centros y barrios desfavorecidos. Porque septiembre está a la vuelta de la esquina.

Pero no se inventaron la computadora ni las mejores teorías científicas y sistemas filosóficos, ni se escribieron los mejores poemarios solamente confinados en casa. Para escribir “Poeta en Nueva York” hay que haber estado allí, en la ciudad de los rascacielos en plena depresión económica del 29. Para elaborar teoremas matemáticos debe existir en la Universidad y en un determinado país una cultura matemática construida durante cientos de años que surge de la interacción social y de los intensos debates reelaborando esquemas y paradigmas. Lo mismo ocurre con la Filosofía. De no haber interactuado con los problemas de la sociedad y revoluciones como la Francesa, la de 1848 o la Comuna de París, no hubiesen surgido las obras de Kant, Hegel, Marx, Nietzsche,… etc. Del mismo modo, el progreso humano en general y el de la clase obrera -como el que los hijos e hijas de la clase trabajadora estudien en la Universidad y se gradúen en ella- no hubiese sido posible sin la interacción social física entre las personas.

Vigotsky como “el Mozart de la psicología”, fue el iniciador del enfoque histórico-cultural. Lo primero que hay que resaltar es que, desde una perspectiva histórico-cultural, se presenta una nueva perspectiva sobre el ser humano, algo que será fundamental para orientar el trabajo pedagógico (muy distinto a considerarlo animal como lo hace el conductismo, o de la imposibilidad de explicar la relación de mente y sociedad que se presenta en el cognitivismo). Bajo este enfoque el ser humano es el único ser que vive en una sociedad en la que desarrolla su conciencia y forma su personalidad en relación con el conjunto históricamente determinado de relaciones sociales. Y para ello, es necesaria la escuela cien por cien presencial.

Pero numerosos medios nos presentan, como si fuese una necesidad o incluso “un mundo feliz”, que el virus abre las puertas a la educación mixta presencial y online ,un modelo de clase en el que la ratio disminuya de manera brutal para preservar la distancia social que, durante un tiempo, se seguirá imponiendo en nuestras vidas. De esta manera se hablan de turnos y de una educación mixta entre la fórmula presencial y la fórmula online. Un cambio de paradigma con un sistema híbrido y nuevas figuras en el profesorado.

CGT sin negar el progreso tecnológico dentro del aula y la sociedad en su conjunto, pone sobre la mesa que la Enseñanza meramente presencial no se está barajando y que no podemos permitir que se integre “para siempre” un modelo de educación orwelliana bajo el control de macrodatos de los Big Data de las grandes corporaciones del mundo informático, plataformas digitales y redes sociales.

Es la vida social, el colectivo, lo que nos humaniza porque es la vida social la cuna de los procesos psíquicos superiores. Estos no son resultado simple de la biología ni lo serán de una enseñanza meramente telemática que aísla y aumenta la brecha social.

