AxSí se opone a la privatización de la sanidad pública y exige una explicación a la Junta por las medidas aplicadas en la provincia

Aprovechar la situación de necesidad y alerta sanitaria para traspasar especialidades a los centros privados-concertados es de una desfachatez inaceptable. Los Andaluces no somos tontos y exigimos una sanidad pública y universal alejada de “amigismos” e intereses privados

Andalucía Por Sí, el partido de Andalucía, considera que las medidas tomadas en la provincia de Cádiz por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía son un botón de muestra más del objetivo encubierta de privatizar la sanidad pública. “El SAS ha derivado 15 especialidades de la sanidad pública a tres hospitales privados de la empresa JM Pascual. Esta medida concierne a 14 municipios de la Costa Noroeste, la Bahía de Cádiz y Sierra, llegando a afectar un total de 280.000 habitantes”, explica Joaquín Bellido, Coordinador Local de AxSí.

Desde AxSí no se considera casual el beneficio que esta medida representará para los centros hospitalarios Virgen del Camino, Santa María de El Puerto y Virgen de las Montañas. “Esta maniobra no representa otra cosa que un paso más hacia el desmantelamiento de nuestro sistema sanitario público, beneficiando de paso a un privado y acarreando para los ciudadanos afectados una serie de perjuicios que parece no importarles al señor consejero de la Junta de Andalucía”, continúa Bellido.

Uno de los municipios afectados por esta privatización de especialidades es Villamartín. Su alcalde, el andalucista Juan Luís Morales, repasa de esta forma la historia de un engaño: “En el año 1996 Villamartín y la Sierra de Cádiz dieron un paso en la asistencia médica con el Hospital concertado de la empresa Pascual. Lo que nadie podría imaginar entonces es que la administración andaluza no haya sido capaz en 26 años de tratar con el respeto que se merece a los 120.000 habitantes de la Sierra disponiendo los servicios públicos sanitarios esenciales. El tiempo ha evidenciado que no se trató de un paso adelante sino de un castigo a los enfermos que no disponemos de la necesaria sanidad pública. No es aceptable esta situación, como tampoco es aceptable que un Hospital comarcal concertado tenga que hacerse cargo de una asistencia referencial al mismo nivel que el Hospital de Jerez o el de Cádiz. Como es fácil de entender, aquí no es posible alcanzar ese nivel asistencial ni en tecnología, ni en medios, ni en personal. Esta medida supone un nuevo ataque a los usuarios de la sanidad pública de la Sierra de Cádiz y eso hace que nos revelemos sin concesiones y que volvamos a exigir para nuestros vecinos una asistencia plenamente pública”.

Los 14 municipios a los que afecta estas medidas sanitarias son: Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena en la Costa Noroeste; El Puerto de Santa María en la Bahía de Cádiz; y Arcos, Villamartín, Ubrique, Espera, Benaocaz, Puerto Serrano, Bornos, Prado del Rey y El Bosque en la Sierra de Cádiz.

“En AxSí apostamos por invertir las cantidades destinadas a los conciertos a la gestión pública, invirtiendo y mejorando su dotación. La inauguración del Hospital de Lebrija ascendió a casi 19 millones de euros, por contra, el concierto de Pascual le ha costado a las arcas públicas 63 millones en 2014 y 95 millones de euros en 2017. Habría que apostar por Hospitales de alta resolución más pequeños y comarcales, y Hospitales regionales de referencia que agrupen a varias comarcas como Jerez, Algeciras y Cádiz”, finaliza el Coordinador Nacional de Andalucía Por Sí.

