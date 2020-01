Alex García jugará en Liga Eba con el Cimbis San Fernando

El jugador de UDEA Alex García jugará hasta final de temporada en la Liga EBA con el CB Cimbis DKV San Fernando, tras el acuerdo alcanzado para su cesión.

De esta manera se posibilita que el jugador sigue formándose, ya que en la Liga EBA disfrutará de minutos con el equipo de la Isla.

El linense Alex García Tejón, de 18 años y 1,98 de altura, y que juega tanto como de ala pivot como de alero, se incorporó a la disciplina de UDEA a principios de temporada.

Álex García Tejón ha sido subcampeón de Europa con Gibraltar Sub 16 y fue elegido integrante del quinteto All Star del campeonato sub 16 y sub 18 de Europa división C.

Alex García ha sido Medalla de plata división C en el europeo sub 16 y se ha formado en las categorías inferiores de la ULB.

Desde Enerdrink UDEA se desea la mejor de la suertes al joven con el que el equipo contará para la próxima temporada.

